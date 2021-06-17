У Максима Резника провели обыски

В Петербурге начали проводить обыски во владениях депутата Законодательного Собрания Максима Резника. Изначально сотрудники Следственного комитета пришли по месту жительства депутата. Об этом сообщает telegram-канал парламентария.

Так, утром 17 июня, в четверг, правоохранительные органы пришли с обыском к депутату петербургского ЗакСа Максиму Резнику в рамках уголовного дела Ивана Дорофеева, дальнего родственника депутата. Кроме того, СК РФ организовал обыски не только по месту жительства Резника, но и в жилье мамы парламентария.

При этом правоохранительные органы пришли с обыском и на дачу. В доме, где находилась жена депутата, полиция пришла с документами по уголовному делу о наркотиках. Известно, что жена Резника сейчас находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.