В Петербурге водитель напал на женщину, сделавшую ему замечание

По словам очевидцев, сотрудники универмага «Магнит» попросили водителя «Мерседеса» не заезжать на тротуар, увидев, как мужчина чуть не сбил пожилого мужчину и женщину с ребенком.

Реакция автомобилиста на замечание поразила очевидцев: мужчина вышел из автомобиля и набросился на одну из сотрудниц «Магнита». Свидетели происшествия сообщают, что автомобилист бил женщину, схватил ее за горло и пытался душить. Коллега пострадавшей смог остановить водителя.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сведений о конфликте водителя и женщины на Васильевском острове не поступало. Автомобиль мужчины по документам принадлежит 32-летней уроженки Башкортостана, зарегистрированной в Московском районе города.