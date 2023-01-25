Петербуржец получил срок за нападение на случайного автомобилиста после гулянки в ночном клубе

В Петербурге нетрезвый мужчина после ночного клуба завалился в чужое авто, где покалечил ножом и ограбил водителя. Теперь любитель ночных приключений отправится в колонию.

Петербуржец был признан судом виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Суд установил, что ночью 16 мая 2022 года фигурант дела после мероприятия в ночном клубе, находясь на проспекте Металлистов в Калининском районе города, в состоянии алкогольного опьянения, сел в автомобиль незнакомца. Автомобилист потребовал подсудимого покинуть транспорт, после чего между мужчинами завязался конфликт, в котором злоумышленник ударил водителя ножом.

Получив отказ на предложение отвезти потерпевшего в медучреждение на его же машине, подсудимый ограбил водителя на две тысячи рублей и удалился.

Суд назначил злодею наказание в виде лишение свободы сроком на два года в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге вынесли приговор молодому человеку, нанесшему смертельное ранние оппоненту в пьяной драке.