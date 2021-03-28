В Санкт-Петербурге пострадал мужчина во время стрельбы у кафе

Во время стрельбы у кафе на улице Поселковая в Санкт-Петербурге пострадал мужчина, сейчас ведётся розыск участников вооружённого происшествия. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции разыскивают участников конфликта в Шушарах, после которого мужчина попал в больницу", - сообщается о конфликте.

По информации пресс-службы, в пятницу, 26 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в поселке Шушары около кафе на улице Поселковой.

"Сотрудники полиции установили, что около 20.20 рядом как произошла драка между посетителями заведения, которые разошлись до прибытия наряда", - информируется в сообщении.

Далее в больницу с огнестрельным ранением в брюшной области и в районе левого бедра в средне тяжёлом состоянии самостоятельно обратился пострадавший при стрельбе мужчина.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".