На Маршала Жукова стрелявший из окна ранил мужчину в щеку

В Кировском районе Петербурга неизвестный стрелял из окна из пневматического пистолета. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», приехавшая на место бригада скорой помощи госпитализировала в удовлетворительном состоянии мужчину.

У пострадавшего диагностировали сквозное ранение правоый щеки. В момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения.

Любителя пострелять из окон ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в центре Петербурга посетитель кафе открыл стрельбу, чтобы разогнать драку. Однако приехавшие полицейские доставили его самого в отделение.