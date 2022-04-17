В центре Петербурга посетитель открыл стрельбу для разгона драки

Петербуржец вступился за посетителя кафе на Полтавской улице в Петербурге. Однако за это его ждала поездка в полицию. Об этом сообшает пресс-служба УВО Росгвардии по городу и области.

Около четырех утра в заведении нажали тревожную кнопку. При прибытии нарядо на место, оказалось, что один из клиентов кафе стрелял. По его словам, трое мужчин жестоко били посетителя кафе, и он решил вступиться за него. Он трижды выстрелил в воздух, чтобы разнять драку. На месте происшествия росгвардейцы не нашли нападавших, а их жертве потребовалась скорая. Его увезли в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

В руки полиции передали травматический пистолет «Grand Power», на который у него было разрешение.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение. Скорая увезла его из тира на Аптекарском переулке, 14.