В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

Инструктор по стрельбе в Петербурге оказался в больнице. Скорая увезла его из тира на Аптекарском переулке, 14. Как сообщает ALLNW, он получил огнестрельные ранения.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около восьми вечера. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области рассказали, что 36-летний инструктор получил выстрел из карабина "Сайга-9" по неосторожности. При этом не уточняется, что кто именно проявил неосторожность. Однако известно, что инструктор получил несколько выстрелов в грудь и брюную полость.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. С места инцидента оперативники забрали девятимиллиметровый карабин «Сайга-9».