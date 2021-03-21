В СИЗО «Кресты-2» заключенный убил сокамерника

В Петербурге погиб заключенный следственного изолятора №1 УФСИН России по Петербургу и области. В «Крестах-2» в одной камере находился 38-летний мужчина и его молодой сосед. Между ними возникла ссора, в ходе которой один убил другого заточкой.

Ссора возникла 20 марта между осужденным за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, и осужденным за разбой. В результате молодой человек 1987 года самодельным острым предметом нанес множество ударов 38-летнему осужденному. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Петербургу.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).