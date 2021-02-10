Экс-замглаве петербургского ФСИН увеличили тюремный срок за огромную взятку от строителей "Крестов"

Петербургский суд приговорил еще к 11 годам колонии бывшего заместителя начальника управления ФСИН по региону Сергея Мойсеенко за взятку в 710 млн руб., а также лишил его звания полковника внутренней службы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Этот срок прибавляется к ранее полученным 15 годам по делу об убийстве сотрудника ФСИН.

Всего в колонии Мойсеенко проведет 18 лет, уточняет ТАСС.

Взятку от подрядчиков Мойсеенко получил при строительстве СИЗО "Кресты" в Петербурге.