В Колпинском районе молодой человек убил ножом 16-летнего подростка

Полиция Петербурга задержала молодого человека по подозрению в убийстве подростка. Мужчина 1999 года рождения, по версии следствия, убил 16-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу и области.

Убийство, вероятно, произошло в ходе конфликта между парнями. События разворачивались в поселке Понтонный Колпинского района в ночь на 20 марта. В результате полученных ножом травм подросток скончался. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об убийстве 21 марта в СИЗО «Кресты-2», где заключенный убил сокамерника заточкой.