В Красногвардейском районе Петербурга из-под земли забил фонтан

На Заневском проспекте в красногвардейском районе Северной столицы из-под земли забил фонтан из-за прорыва трубы.

Фонтан заметили автомобилисты утром, 14 февраля. Авария произошла перед мостом Александра Невского. Фоторгафии с места происшествия были опубликованы очевидцами в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи социальной сети в комментариях к записи предположили, что причиной аварии мог стать лопнувший от холода пожарный гидрант. Подробности произошедшего выясняют в настоящее время.