Во дворе на Подольской прорыв трубы превратился в фонтан

Коммунальная авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга утром субботы, 21 мая. Очевидцы сообщили о мощном фонтане, который забил из-под земли совсем рядом с припаркованными машинами.

В Ломоносове между тем пришлось экстренно вызывать скорую помощь 17-летней девушке. Как пишет «МК в Питере», она ударила себя по предплечью топориком для разделки мяса.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пояснили, что трубу на Подольской прорвало в ходе гидравлических испытаний. Специалисты оперативно устранили выход воды на поверхность.

Уточняется, что находящиеся в зоне разлива легковые автомобили видимых повреждений не получили. Если ущерб все-таки обнаружится в «Теплосети» обещали возместить его.