Свет вернулся в жилые дома Невского района

Вечером 20 октября произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Специалисты предприятия смогли восстановить электроснабжение жителей в Невском районе ближе к полуночи. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

В среду, 20 октября, жители района начали жаловаться на отсутствие электричества около 22:00. Блэкаут наступил в целом квартале. Свет отключили на Шлиссельбургском проспекте, проспекте Обуховской Обороны, а также на ряде улиц. В итоге люди просидели без электричества около двух часов.

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