В трех районах Петербурга отключат электричество

В Петербурге отключат электричество сразу в трех районах города на текущей рабочей неделе. Света в домах не будет с 9 до 18 часов. Об этом сообщается в ПАО "Ленэнерго".

Так, 14 июня, в понедельник, сообщили о плановых работах в Павловске на Садовой и Березовой, а также Конюшенной улицах. Работы на электросетевом оборудовании произведут на улицах Елизарова, Бухарестской и Малой Балканской. Также электричество отключат на улицах Олеко Дундича и Софийской. В Невском районе улицы Полярников и Седова останутся без света в рамках плановых работ.

Напомним, график отключения горячей воды перенесли на месяц позже в связи с проведением ПМЭФ, ЕВРО-2020 и “Алых Парусов”.