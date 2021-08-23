Во Фрунзенском районе таксист пытался изнасиловать пассажирку

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга таксист пытался изнасиловать пассажирку, пройдя за ней до квартиры. О случившемся в отделение МВД по району сообщила 33-летняя потерпевшая, которая живет в доме на Бухарестской улице.

«Накануне вечером женщина была в ресторане на Южной дороге. Около 22 часов ее знакомая вызвала для нее такси. На вызов приехала машина "Киа Рио" голубого цвета», — сообщили в правоохранительных органах.

Стало известно, что таксист привез пассажирку по адресу, но потом решил провести ее до квартиры, игнорируя отказы девушки. Когда мужчина дошел вместе с петербурженкой до квартиры, толкнул ее, и она упала на спину. Насильник уже стянул с жертвы юбку и трусы, но та достала баллончик, однако это не помогло. Тогда девушка начала кусать мужчину, после чего тот убежал.

На данный момент полицейские разыскивают преступника.