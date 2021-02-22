Таксист из Петербурга подозревается в изнасиловании пассажирки

Жительница Петербурга пожаловалась на водителя такси, надругавшегося над ней на заднем сидении. Девушка утверждает, что в субботу рано утром поймала Opel, за рулем которого сидел мужчина. Однако до дома не удалось добраться без происшествий. По словам пострадавшей, вблизи улицы Димитрова таксист изнасиловал девушку.

Пострадавшая обратилась в НИИ скорой помощи и на данный момент находится под наблюдением врачей. Известно, что 25-летняя девушка работает в IT-компании.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.