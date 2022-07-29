В Петербурге мужчина два дня насиловал свою несовершеннолетнюю племянницу и ее подругу

В Невском районе Петербурга школьница вместе с подругой стали жертвами сексуального насилия со стороны ее дяди. В течении двух дней извращенец не выпускал девочек из квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербруг.ру, 28 июля, от 43-летней женщины поступило сообщение о том, что ее 44-летний брат в период с 26 по 28 июля, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

Также жертвой педофила стала несовершеннолетняя подруга девочки.

Девочки связались с мужчиной через соцсети и договорились о встрече. Итогом стало то, что злодей двое суток удерживал и насиловал несовершеннолетних в квартире.

Спустя некоторое время, в доме по улице Подвойского, наряд полиции задержал подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанный был судим за изнасилование.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга задержали таксиста, который изнасиловал пассажирку.