В Металлострое задержали водителя «Яндекс.Такси», который изнасиловал пассажирку

В Колпинском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов вышли на след водителя «Яндекс.Такси», который изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, правоохранительным органам помогла ориентировка на модель автомобиля. Задержанным оказался 25-летний мигрант из Узбекистана. По данному инциденту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Напомним, накануне, в четверг, 23 июня, водитель «Яндекс.Такси» совершил насильственные действия против 30-летней пассажирки. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия пострадавшая обратилась в медицинское учреждение за помощью, где врачи диагностировали у нее ушиб половых органов. Женщина не смогла указать точные приметы злоумышленника, сказала лишь, что мужчина был азиатской внешности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что водитель такси изнасиловал пассажирку в Колпинском районе. В виду своего состояния пострадавшая не смогла запомнить автомобильные номера, гос.знаки и марку машины.