В Петербурге полыхает "Призма"

Из-за пожара в здании магазина "Призма" пришлось эвакуировать работников и посетителей.

О происшествии рассказали пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» "ВКонтакте".

По словам очевидцев, закрыт весь торгово-развлекательный центр.

Уже прибыли пожарные - пять расчетов.

Пользователи также публикуют фото и видео с места инцидента. Однако нет подробностей, когда и почему начался пожар, а также есть ли пострадавшие.