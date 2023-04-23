На Передовиков спасатели почти час тушили траву

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелась трава на площади около 100 квадратных метров. Причины возгорания не уточняются. Спасатели тушили пожар почти час.

В воскресенье, 23 апреля, в 15:25 поступило сообщение о том, что у дома №6 по улице Передовиков вспыхнул пожар. Оказалось, что на открытой территории горит трава, огонь распространился на 100 «квадратов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Отметим, что возгорание удалось ликвидировать в 16:16. На месте происшествия работали 10 сотрудников экстренной службы.

В ведомстве рассказали, что в инциденте никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись деревянные паллеты на открытой местности. Спасатели боролись с огнем на протяжении более пяти часов.