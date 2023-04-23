На Московском шоссе спасатели более пяти часов тушили загоревшиеся деревянные паллеты

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись деревянные паллеты на открытой местности. Спасатели боролись с огнем на протяжении более пяти часов.

В воскресенье, 23 апреля, в 05:08 поступило сообщение о том, что по Московскому шоссе вспыхнул пожар. Оказалось, что на открытой территории происходило горение деревянных паллетов на общей площади 200 “квадратов”. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасателям удалось локализовать пожар в 07:31. Окончательное ликвидировать возгорание получилось в 10:30. На месте происшествия работали 15 сотрудников экстренной службы.

Информации о пострадавших в пожаре нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ночью в Приморском районе из загоревшейся квартиры жилого дома на Матроса Железняка эвакуировали 8 человек. Сведения о пострадавших в результате произошедшего пока не поступали.