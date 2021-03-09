В Петербурге задержан педофил, пристававший к ребенку на Дачном проспекте

В Северной столице задержан 36-летний мужчина, который обвиняется в развратных действиях сексуального характера в отношении школьницы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки у дома на Дачном проспекте.

Возбуждено уголовное дело.

Следствие полагает, что школьница в Кировском районе была не единственной его жертвой. Всех, кто знает что-либо о подозрительном мужчине, просят звонить в полицию. Фото опубликовано на сайте СК.