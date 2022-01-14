Петербургский сотрудник транспортной полиции подозревается в педофилии

В Петербурге против сотрудника транспортной полиции возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, с 2013 по 2017 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы своего брата, с которым жил в одной квартире. В отношении предполагаемого педофила возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего")», — поделился подробностями дела осведомленный источник.

В настоящее время подозреваемый задержан. Официальных комментариев пока не поступало.