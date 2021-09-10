В Петербурге за год раскрыли 69 преступлений сексуальной направленности против несовершеннолетних

О рекордном количестве задержанных педофилов начальник «детского»отдела Алексей Родин сообщил в интервью изданию «Фонтанка».

Родин рассказал, что благодаря новым технологиям можно гораздо быстрее задерживать педофилов, чем 10-15 лет назад. В итоге, преступники не успевают совершить серию надругательств и их ловят после первого инцидента.

Начальник «детского» отдела заметил, что педофилия это болезнь и победить ее невозможно. Он описал людей, которые чаще всего становятся больными: «80 % тех, кого мы задерживаем, рассказывают, что в детстве у них был тот или иной опыт насильственный. Сексуальное насилие — это когда на глазах 5–6-летнего ребенка мама вступает в половую связь с сожителями либо папа его развращал. Он всю жизнь молчал, а потом у него поехала крыша».

Так же Родин сообщил, что социальный класс ребенка не влияет на то, может он стать жертвой педофилии или нет. Он заметил, что главное — присутствие взрослых рядом, то, что за ребенком всегда наблюдает близкий взрослый.

«Жертва педофила — это ребенок от 8 до 12 лет, идущий в школу либо в какое другое заведение без взрослого. Это начало пубертатного периода — самый цимес для педофилов. Если взять 100 тысяч потерпевших, то 80 тысяч — это будет 10 лет. Потом 9–11, потом 8–12. После 12 ребенок может закричать, побежать», — описал Родин группу риска.