Актера Никиту Струкова задержали по обвинению в педофилии

Знаменитого актера «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в связи с предъявлением обвинений в педофилии.

Сообщается, что 62-летний артист подозревается в совращении семиклассника. Инцидент произошел в прошлом году. Кроме того, к этому прибавилось еще то, что актер совращал студента одного из колледжей.

На Струкова 15-летний мальчик написал заявление, где мальчик указал, что актер домогался до него, когда тот работал вожатым в лагере. Тогда на Никиту Струкова завели уголовное дело по ст.135 УК РФ «Развратные действия». Также артист находился под подпиской о невыезд, но все-равно совершил новое деяние и был задержан.