Благодаря бдительным горожанам полиции удалось задержать водителя под наркотиками

В Калининском районе задержали автомобилиста, который сел за руль в наркотическом опьянении. Как сообщается в паблике «Дорожный инспектор», мужчину в неадекватном состоянии за рулем авто заметили 22 февраля вечером у дома 21/7 по проспекту Маршала Блюхера.

Бдительные граждане сообщили в полицию.

34-летний мужчина был под наркотиками. Алкотестер показал, что в крови нарушителя нет спиртного, от других тестов водитель отказался.

Ему грозит штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от года до полутора лет.

В паблике разместили видео с места происшествия.