В Петербурге задержан киберпедофил-шантажист

В Петербурге на улице Комсомола задержали 21-летнего молодого человека, который в мае вынуждал 10-летнюю девочку присылать интимные фото. Об этом "Невским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Мама девочки обратилась к правоохранителям в мае. Она рассказала, что неизвестный переписывался в соцсетях с ее дочерью, несовершеннолетней девочкой 2010 года рождения.

Школьница отправила собеседнику свою интимную фотографию, после чего злоумышленник стал требовать выслать новые, угрожая опубликовать предыдущую фото.

Полиции удалось установить личность и место проживания подозреваемого 14 февраля. Им оказался 22-летний житель Саратовской области. Он зажержан.

Возбуждено уголовное дело.