Охранник из Петергофа отправлял школьницам порнографические сообщения

В Петродворцовом районе Петербурга в полицию обратилась директор Центра социальной помощи семье и детям. Она рассказала полицейским, что на телефон несовершеннолетней воспитанницы центра и её знакомой сообщения порнографического содержания.

Как сообщает телеканал «78», вечером 27 мая подозреваемый был задержан. 6-летний сотрудник частного охранного предприятия признал свою вину. Петродворцовый районный суд отправил задержанного под арест.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что школьницу из Колпино нашли в квартире у педофила. Девочка познакомилась с ним в социальных сетях. В итоге мужчина угрожал ей ножом и совершал развратные действия социального характера.