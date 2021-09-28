В Петергофе задержан продавец шавермы, пристающий к несовершеннолетним

В Петергофе задержали 29-летнего продавца шавермы. Его подозревают в приставании к несовершеннолетним.

В отделение МВД 27 сентября обратилась 34-летняя петербурженка, которая сообщила, что 16 числа вечером около кафе на Ропшинском шоссе, 1, к ее дочери приставал продавец шавермы. Кроме того, женщина отметила, что мужчина развращал и других детей.

В итоге сотрудники полиции задержали преступника. Им оказался житель Узбекистана, который не стоял на миграционном учете. Его отвезли в отделение и составили протокол об административном правонарушении.

Также решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.