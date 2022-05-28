Школьницу из Колпино нашли в квартире у педофила

Вечером пятницы, 27 мая, жительница Колпино обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей дочери-школьницы. Как сообщает телеканал 78, девочка ушла на прогулку и не вернулась. На телефонные звонки она не отвечала.

Полицейские сумели установить местоположение девочки. Её нашли в кввартире на улице Танкистов. Оказалось, что «в гости» пропавшую несовершеннолетнюю пригласил 24-летний житель Оренбургской области, который познакомился с ней в социальной сети «ВКонтакте». Он угрожал девочке ножом и совершал в отношении неё развратные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим за кражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Витебском проспекте задержали мигранта, подозреваемого в равращении несовершеннолетней.