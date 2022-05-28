Подозреваемого в развращении несовершеннолетней мигранта с Витебского задержали в его День рождения

В квартире на Витебском проспекте 27 мая задержали трудового мигранта, который в этот день праздновал свой 33-й день рождения. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», девочка сама обратилась к патрулировавшим территорию полицейским. В итоге мигранта задержали. Позднее мать девочки написала заявление.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что житель Новгородской области сообщил в полицию о нападении на него восьмерых неизвестных у сада Сан-Галли.