Конфликт на Московском шоссе закончился стрельбой

Вечером 11 мая в полицию поступило сообщение, что возле одного из домов на Московском шоссе в мужчину и его знакомого стреляли из пистолета. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», полиция задержала на месте происшествия жителя Ингушетии.

У задержанного возник конфликт с двумя гражданами Таджикистана, в результате чего он дсотал пистолет и несколько раз выстрелил в их сторону. Одного из мужчин в итоге увезли в больницу с огнестрельным ранением правого бедра. После оказания первой помощи его отпустили домой.

У задержанного изъяли пистолет МР. На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в магазин «Дикси» на улице пилотов наведались два грабителя с перцовым баллончиком.