У вооруженного автоматом посетителя алкомаркета на Пулковском шоссе нашли в квартире целый арсенал

В Московском районе сотрудники полиции провели обыск в квартире петербуржца, который был задержан в магазине, куда зашел с автоматом на перевес. У любителя огнестрела нашли целый арсенал.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 февраля в полицию сообщили, что в алкомаркет в доме на Пулковском шоссе зашел мужчина с автоматом в руках.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали вооруженного охолощенным автоматом мужчину, 1973 года рождения. В ходе осмотра квартиры горожанина правоохранители нашли и изъяли целый арсенал из оружия, различных патронов разного калибра и банки с порохом.

Задержанный был помещен в изолятор. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе мужчина получил огнестрельное ранение в голову от брата жены, с которым он вступил в конфликт.