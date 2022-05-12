Из «Дикси» на Пилотов похитили туалетную бумагу

В ночь на 11 мая магазин «Дикси» на улице Пилотов ограбили двое неизвестных. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», они зашли в магазин, взяли товар и попытались оплатить его на кассе. Однако из-за технического сбоя сделать это не получилось, между покупателями и стажером магазина возник конфликт.

В итоге мужчины распылили сотруднику магазина в лицо газ из баллончика, взяли неоплаченные покупки и скрылись. Добычей злоумышленников стали продукты, памперсы и туалетная бумага. Общий ущерб от их действий оценивается в 9 754 рубля.

По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает двух мужчин славянской внешности ростом около 160 сантиметров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что посещаемость торговых центров в Петербурге на майских праздниках упала на 14%.