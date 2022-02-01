В «Горэлектротрансе» не подтвердили, что пассажирку ударило током в троллейбусе

Информация об ударе током, который якобы получила пассажирка троллейбуса №15 днем 30 января, не подтвердилась. Как рассказали в ГУП «Горэлектротранс», пожилая женщина при входе в троллейбус не касалась его руками. Они были заняты пакетом и тележкой.

Запись с камер видеонаблюдения в салоне троллейбуса подтвердила, что женщина ступила ногой на аппарель, после чего потеряла равновесие и упала на остановку. Других частей троллейбуса пострадавшая не касалась, а аппарель выполнена из токонепроводящих материалов.

На этой же остановке в троллейбус входили и другие пассажиры. Никто из них после не жаловался на удар током.

В «Горэлектротрансе» подчеркнули, что падение женщины заметили и водитель, и кондуктор троллейбуса. Они помогли пострадавшей подняться и вызвали скорую. При осмотре врачи не обнаружили у неё электротравм.

Троллейбус, в котором произошел инцидент, после направили на осмотр. В ходе него никаких технических неисправностей, которые могли бы привести к удару током, обнаружено не было.