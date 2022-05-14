Из-за ДТП с троллейбусом образовалась пробка на Володарском мосту

Легковушка и троллейбус столкнулись на Володарском мосту в Петербурге. Затор в сторону проспекта Обуховской обороны образовался из-за ДТП.

Из-за аварии некоторым пришлось простоять в пробке примерно 30 минут. Судя по записям в социальных сетях, автомобиль марки KIA врезался в заднюю часть троллейбуса. Как сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс", авария случилась в 12:32. В происшествии никто не пострадал.

Это уже не первое подобное происшествие за сегодня. Санкт-Петербург.ру писал о том, что в субботу автобус попал в ДТП на Васильевском острове. Там также обошлось без пострадавших. Транспорт ехал без пассажиров - никто не пострадал.