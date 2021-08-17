На Комендантском произошло ДТП с участием двух машин и троллейбуса

Во вторник, 17 августа, на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова столкнулись две иномарки. В результате аварии одна их машин врезалась в троллейбус.

Снимки с места происшествия появились в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". По сообщениям очевидцев, водитель черной машины попытался проскочить на мигающий желтый и зацепил синюю машину, которая поворачивала налево.

Черная иномарка вылетела на тротуар, сбила должный знак и врезалась в троллейбус, который стоял на остановке. Как сообщается, общественный транспорт и его пассажиры не пострадали.