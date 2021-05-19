Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России отработали действия при ЧС на транспорте

Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России провели совместные показательные тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на транспорте. В подобном формате организации сотрудничают впервые, а сами учения стали ещё одним совместным мероприятием в рамках соглашения, подписанного в декабре 2020 года директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным и начальником университета Богданом Гавкалюком.

Учения с участием водителей электротранспорта и представителей подразделений Горэлектротранса прошли на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В апреле 2021 года в рамках соглашения между университетом и ГЭТ здесь была обустроена площадка для учебно-тренировочного полигона. При его эксплуатации планируется обучать мерам пожарной безопасности как курсантов и сотрудников МЧС, так и работников Горэлектротранса - с целью подготовки к правильным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте.

В первом учении были задействованы экипаж троллейбуса и отделение пожарно-спасательного подразделения, которые отрабатывали действия при ДТП. По легенде в троллейбус с пассажирами врезался легковой автомобиль, и впоследствии транспорт загорелся. До прибытия профессиональных спасателей работники линейной бригады ГЭТ должны были предпринять необходимые меры для эвакуации пассажиров согласно инструкции, а затем помогать в работе оперативного штаба пожаротушения. Прибывшие на место случая боевые расчёты учебной пожарно-спасательной части института профессиональной подготовки университета ГПС МЧС России продолжили операцию по спасению из троллейбуса пострадавших пассажиров, а также деблокировали травмированного водителя автомобиля.

Работники Горэлектротранса и сотрудники университета МЧС продемонстрировали оперативные и слаженные действия, в результате которых чрезвычайная ситуация была ликвидирована, а все люди – спасены. Действия экипажа троллейбуса организаторы оценили, как правильные.

В учениях наряду с троллейбусами были задействованы пожарные автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль, машина скорой медицинской помощи, различные спецсредства. Для тушения очага возгорания использовался генератор пены «Пурга-5». Его действие основано на изоляции горючих веществ и материалов от кислорода в воздухе, который больше не может поддерживать реакцию горения.

Напомним, что ранее в рамках соглашения о сотрудничестве работники Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса приняли участие в масштабных учениях, посвященных 115-летию со дня образования университета ГПС МЧС и 20-летию Всероссийского студенческого корпуса спасателей. А в начале года на территории Горэлектротранса прошла тренировка по отработке практических навыков действий при пожаре. Причем пожарные узнали о том, что это учения, уже внутри объекта, наполненного специальным учебным дымом.

Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», 7(921)395-43-13, Дарья Тимофеева.