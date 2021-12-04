Улицу Маршала Захарова залило кипятком из-за прорыва

В Красносельском районе Петербурга утром субботы, 4 декабря, произошла коммунальная авария. Как сообщает «Фонтанка» на перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников прорвало трубу. Проезжу часть заливает кипятком, все вокруг заволокло паром.

На улице Маршала Захарова движение частично перекрыто в районе домов 56-58. Несмотря на выходной день, на месте ограничений постепенно скапливается пробка. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» уточнили, что на время ремонтных работ изменены маршруты автобусов № 83, 87, 11, 142 и 160.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что ремонтные работы на поврежденном участке начались в 11:31. Их завершение и перевод близлежащих домов на штатную систему теплоснабжения запланировано на 7:00 воскресенья.