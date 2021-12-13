На юго-западе Петербурга прорвало трубу с горячей водой

В Красносельском районе Петербурга произошел разлив горячей воды в результате прорыва трубы. Об этом 13 декабря сообщают представители компании «Теплосети».

Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник у дома №17 по улице Маршала Захарова. Улицу окутал пар, а из квартир пропало тепло и горячая вода.

В пресс-службе «Теплосетей» отметили, что специалисты уже приступили к устранению последствий аварии.

«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 18:00», — рассказали о ходе работ представители компании.