В Автово остановили снегоплавильный пункт после смерти рабочего

Снегоплавильный пункт на Краснопутиловской, 69 прекратил свою работу после гибели рабочего в снегодробильном оборудовании. На своем рабочем месте скончался 48-летний работник «Водоканала».

В «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выразили соболезнования всем родным и близким погибшего. На предприятии пообещали оказать всю необходимую поддержку его семье.

Для выяснения обстоятельств трагедии на снегоплавильном пункте создана специальная комиссия. Она выяснит, насколько на нём соблюдались требования техники безопасности. В случае, если проверка выявит нарушения на объекте, информацию передадут в правоохранительные органы.