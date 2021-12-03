Сотрудник «Водоканала» погиб при уборке снега в Петербурге

Днем в пятницу, 3 декабря, на Краснопутиловской улице произошла трагедия. Во дворе дома снегоуборочный автомобиль зажал сотрудника «Водоканала». Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», прибывшие на место спасатели констатировали смерть сотрудника. В настоящее время ведутся работы по освобождению тела из элементов оборудования.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Степень вины водителя снегоуборочной машины или погибшего сотрудника в трагическом инциденте устанавливаются.

Информации о других пострадавших во дворе на Краснопутиловской не поступало.