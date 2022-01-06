В студенческом общежитии на юге Петербурга произошел пожар

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в здании студенческого общежития на улице Олеко Дундича. Об этом 6 января сообщает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Огонь разгорелся на девятом этаже общежития петербургской Государственной Академии ветеринарной медицины около часа ночи. В здании горела одна из комнат, а также частично коридор. Общая площадь возгорания, по оценкам спасателей, составила 12 метров квадратных.

Через 40 минут после сообщения и пожаре его ранг был повышен до 1БИС. Еще через 15 минут его снизили и локализовали возгорание.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Тушением занимались 27 человек личного состава и 6 спецмашин.