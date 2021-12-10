Жителя Колпино задержали по подозрению в убийстве 15-летней давности

В Колпинском районе Петербурга по подозрению в убийстве 15-летней давности задержан местный житель. Об этом 10 декабря сообщает «Фонатнка».

Преступление было совершено 15 лет назад. В январе 2007 года в полицию с заявлением о пропаже 21-летней девушки обратился её супруг. По его словам, жена ушла из дома и так и не вернулась. Уголовное дело об убийстве было возбуждено лишь спустя два года после пропажи. Однако в деле не было ни тела ни подозреваемого.

Только накануне правоохранителям удалось задержать 51-летнего охранника, который может быть причастен к смерти девушки. По предварительной версии, задержанный совершил убийство на почве ревности. Он ударил жертву по голове молотком, после чего закопал в лесу недалеко от деревни Аннолово.