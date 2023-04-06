На Авиаконструкторов пьяный мужчина набросился с ножом на супругу

В Приморском районе Санкт-Петербурга во время застолья между мужем и женой вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной. От полученных ран пострадавшая скончалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 5 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Авиаконструкторов ножевое ранение. Прибывшие на место правоохранители задержали 61-летнего мужчину.

Оказалось, что во время распития алкоголя у него с женой вспыхнул конфликт, в результате которого он набросился на нее с ножом. Пострадавшей потребовалась госпитализация, однако на следующий день врачи диагностировали клиническую смерть на госпитальном этапе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на свободу отпустили мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 15 лет назад, из-за того, что у дела истек срок давности.