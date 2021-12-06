В Петербурге на Октябрьской набережной загорелось здание фабрики

В Невском районе Петербурга загорелось здание фабрики на Октябрьской набережной. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу и области.

Пожар в фабричном здании №54 по Октябрьской набережной произошел около 12:40. В чердачном помещении горели около 300 квадратных метров площади.

В часу дня сложность пожара повысили до 1БИС. В настоящее время огонь все еще не потушен. На месте работают шесть единиц спецтехники и 30 сотрудников МЧС.