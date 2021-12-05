В Парголово отец убил своего 26-летнего сына

В Выборгском районе Петербурга мужчина убил своего 26-летнего сына и покончил жизнь самоубийством. Об этом 5 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Трагедия произошла в минувшую субботу в жилом доме по улице Николая Рубцова в Парголово. 57-летний местный житель убил своего сына, после чего решил свести счеты с жизнью. Тела мужчин обнаружила вернувшаяся жена и мать погибших.

Специалисты обнаружили на теле покойного молодого человека гематомы в области грудной клетки. В настоящее время судмедэксперты устанавливают причину смерти.