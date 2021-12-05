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В сгоревшей квартире на юге Петербурга нашли тело

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© Фото: pixabay

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Всего из здания вывели 17 человек.

В Московском районе Петербурга после пожара в квартире было обнаружено тело. Об этом 5 декабря сообщает 78.ru

Пожар произошел на третьем этаже жилого дома на Смоленской улице. Из горящей квартиры спасатели вывели двух человек, которым понадобилась срочная медицинская помощь. Также по маршевой лестнице спустили вниз еще пятерых. 

В общей сложности из здания были эвакуировали 17 человек. Четверо с острым отравлением угарным газом были доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В одной из комнат, которая была полностью захламлена, сотрудники МЧС обнаружили труп.     

 

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