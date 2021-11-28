На северо-востоке Петербурга в жилом доме сгорела кухня

В Красногвардейском районе Петербурга на кухне двухкомнатной квартиры вспыхнул огонь. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Пожар произошел накануне вечером в квартире дома №14 по Большеохтинскому проспекту. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб около девяти часов вечера. На восьмиметровой кухне выгорела обстановка площадью в 3 квадратных метра.

Силами 9 сотрудников МЧС и 2-х спецмашин возгорание удалось потушить за двадцать минут. О пострадавших не сообщается.