В центре Петербурга автомобиль вылетел на тротуар

В Центральном районе Петербурга женщина вовремя отошла в сторону, когда на тротуар вылетел легковой автомобиль. Об этом 11 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла накануне на перекрестке улиц Марата и Звенигородской. Автомобиль «Шкода» вылетел на пешеходную часть дороги и врезался в ТЦ «Планета Нептун», минуя столбы светофоров.

Прохожие не растерялись и отбежали в сторону. Одна женщина едва не попала под колеса, но вовремя сдвинулась буквально на пару шагов. В результате аварии никто из пешеходов не пострадал. О состоянии водителя не сообщается.