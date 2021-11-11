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В центре Петербурга автомобиль вылетел на тротуар

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© Фото: baltphoto

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В результате ДТП никто из прохожих не пострадал.

В Центральном районе Петербурга женщина вовремя отошла в сторону, когда на тротуар вылетел легковой автомобиль. Об этом 11 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». 

Авария произошла накануне на перекрестке улиц Марата и Звенигородской. Автомобиль «Шкода» вылетел на пешеходную часть дороги и врезался в ТЦ «Планета Нептун», минуя столбы светофоров. 

Прохожие не растерялись и отбежали в сторону. Одна женщина едва не попала под колеса, но вовремя сдвинулась буквально на пару шагов. В результате аварии никто из пешеходов не пострадал. О состоянии водителя не сообщается. 

 

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